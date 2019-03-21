Сотрудники СБУ задержали пограничника, который "погорел" на крупной взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды руководителя одного из оперативных подразделений Восточного регионального управления Государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Было установлено, что что руководитель подразделения организовал противоправный механизм вымогания и получения денег от местных жителей, причастных к незаконной переправке товаров через государственную границу Украины вне пограничного таможенного контроля. Правоохранители задокументировали факт получения майором неправомерной выгоды в размере 800 долларов.

После проведения ряда обысков в служебных помещениях оперативного подразделения пограничной службы майору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, что операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.