Сотрудников Краснокутского отделения полиции обвиняют во взяточничестве: начато служебное расследование

На днях в сети Интернет появилась видеозапись, на которой два работника Краснокутского отделения полиции якобы требуют денежные средства у владельца аптеки за непривлечение его сотрудников к уголовной ответственности за реализацию лекарств без рецепта. Данная видеозапись датирована 19 марта 2020.

Как сообщили в "главке", работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП в Харьковской области по данному факту проводят служебное расследование. Его материалы будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.