Сотрудников Краснокутского отделения полиции обвиняют во взяточничестве: начато служебное расследование

22 мая 2020 г. 12:19
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На днях в сети Интернет появилась видеозапись, на которой два работника Краснокутского отделения полиции якобы требуют денежные средства у владельца аптеки за непривлечение его сотрудников к уголовной ответственности за реализацию лекарств без рецепта. Данная видеозапись датирована 19 марта 2020.
 
Как сообщили в "главке", работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП в Харьковской области по данному факту проводят служебное расследование. Его материалы будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения.

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