Совершено нападение на работников АО "Харьковоблэнерго"

В Купянске при попытке отключения от электроснабжения домовладения должника к энергетикам применили физическую силу.

Сначала 45-летний хозяин дома, который выдает себя за общественного активиста, и его группа поддержки угрожали огнестрельным оружием - демонстративно на улице перезаряжали помповое ружье и цитировали известное выражение что "бог создал людей всех разными, а Кольт (конструктор оружия) сделал их равными". Однако, недвусмысленный намек не остановил сотрудников "Харьковоблэнерго".

Далее события развивались в стиле "лихих девяностых". Должник на подмогу вызвал знакомого предпринимателя. Тот решил сразу показать, кто самый крутой парень. Ничего лучшего не придумал как на внедорожнике "Тойота" попробовать наехать на энергетиков, стоявших на пешеходной дорожке. Лишь в последний момент им удалось выскочить из-под колес. И этого горе-активистам показалось мало. Они набросились на работника энергокомпании, который проводил видеофиксацию отключения, мол, он не получил согласие на съемку. При этом сам должник вел онлайн-трансляцию событий.

Все попытки решить вопрос законно только вызвали агрессию со стороны должника и его окружения. В адрес энергетиков постоянно звучала ругань и угрозы физической расправы вроде "я тебе сейчас что-то сломаю". В результате двум работникам АО пришлось вызвать "скорую". С заявлением о нанесении телесных повреждений потерпевшие обратились в полицию.

По информации Купянского районного отделения АО "Харьковоблэнерго", с проблемным потребителем постоянно возникают конфликтные ситуации. Еще год назад электроустановку абонента отключили за неуплату в сумме около 3 тыс. грн. Однако должник несколько раз самовольно восстанавливал подачу электричества и продолжает безучетное потребление.

Ранее мужчина неоднократно совершал противоправные действия по отношению к работникам энергокомпании. В начале августа текущего года при составлении акта о нарушении у одного из жителей г. Купянска, он силой отобрал у энергетиков оформленный документ и демонтированный электросчетчик. В другой раз порезал колеса на автомобиле, который принадлежит работнику районного отделения.

Со всеми фактами пока разбираются представители полиции. Энергетики надеются, что ситуацию удастся вернуть в правовое поле, когда вопросы будут решаться не по "понятиям", а по букве закона.