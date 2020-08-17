Сожгли автомобиль программы "Схемы": журналисты это связывают с материалом о первых лицах государства, нарушающих ПДД

17 августа 2020 г. 10:47
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Ночью в Броварах Киевской области подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях". Инцидент произошел возле дома водителя. Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач

По его словам, последний материал с этой машиной снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Ткач.

Отметим, ранее Ткач заявил, что выявил в своей квартире признаки прослушивающего устройства. По его словам, в течение нескольких недель он неоднократно получал предупреждения, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.

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