Спасатели Харьковщины продолжают тушить пожары, виновниками которых являются люди

09 марта 2020 г. 13:44
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С 1 марта в Харьковской области уже произошло 144 пожара в природных экосистемах. Горела сухая прошлогодняя трава, хвойная подстилка, камыш и мусор. Как сообщили в ГУ ГСЧС, общая площадь выжженной огнем земли составляет около 80 га. Только за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 41 подобное возгорание на площади около 30 га. К счастью, обошлось без человеческих жертв и потери имущества.
 
Самый большой по площади пожар возник в селе Ивашки Золочевского района, где ветром распространило огонь на 8 га открытой территории. Чтобы не пустить его в свои дома, местные жители вышли на помощь спасателям. Но самое удивительное то, что сами люди и являются виновниками таких пожаров. Несмотря на все предупреждения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, они продолжают сжигать мусором и прошлогодний бурьян. И почти каждый раз огонь выходит из-под контроля.

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