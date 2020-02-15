Спасатели ликвидируют пожар в Песочине: есть жертвы

15 февраля 2020 г. 11:49
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Ночью 15 февраля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в двухэтажном нежилом здании в Песочине по ул. Заводской, 11/155а. 

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, по прибытию к месту пожара спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренних конструкций двухэтажного нежилого здания. В помещениях на первом этаже сохранялась мототехника, а также разный хлам, мусор и бытовые отходы, помещения 2-го этажа не эксплуатировались. Площадь пожара составляла около 300 кв. м.

Во время ликвидации пожара на первом этаже в подсобном помещении здания спасатели обнаружили тело мужчины примерно 30 лет. Все обстоятельства гибели устанавливаются.

В 6:03 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация и разборка конструкций. Причина возникновения пожара устанавливается.

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