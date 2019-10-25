 

Спасатели нашли троих человек, которые заблудились в лесу под Харьковом

25 октября 2019 г. 9:34
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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 октября в 23:15 в спасателям поступило сообщение, что в Изюмском районе неподалеку от села Ивановка три человека пошли в лес собирать грибы и заблудились.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС определили квадрат местонахождения заблудившихся.

Люди находились на поляне в глубине леса и для облегчения поиска они разожгли костер.

Спасатели довольно быстро нашли людей и отвезли их в ближайший населенный пункт, где находился их автомобиль.

 

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