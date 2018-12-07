Спасатели обнаружили трёхдневный труп мужчины во время тушения пожара в жилом доме

Запах гари по переулку Изобилия слышно за несколько домов от места пожара. Чрезвычайное происшествие произошло рано утром, увидев густой дым, который валил с крыши дома №10, соседи немедленно вызвали пожарных. По приезду пожарные выяснили, что в одной из комнат горит деревянная перегородка и огнем уже охвачены домашние вещи площадью 10 кв.м., рассказывает помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области, Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

До місця події були направлені наших два відділення. по приїзду було встановлено, що в данному будинку горить перегородка дерев'яна, а також в приміщенні в усіх кімнатах дуже багато диму.

В одной из задымленных комнат пожарные нашли тело хозяина дома, когда его вынесли наружу, тот не подавал признаков жизни. Впрочем, по информации работников следственно-оперативной группы, работавшей на месте, мужчина умер ещё задолго до пожара. Предполагаемая причина его смерти связана со здоровьем, сорока девяти летний мужчина пролежал в доме дня два-три и все это время в доме работал обогреватель, скорее всего из-за него и началось возгорание, рассказывает Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Ну, і найімовірна причина цієї пожежі - це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівача. Також стало відомо, що цей чоловік зловживав спиртними напоями, а також вів такий антисоціальний, антисоціальне життя - це із повідомлень сусідів, що проживають поряд з ним.

В 06:31 огонь локализовали, а уже в 07:13 полностью ликвидировали.