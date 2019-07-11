 

Спасатели помогли девочке, нога которой застряла между деревьями

11 июля 2019 г. 14:33
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В пресс-службе ГСЧС сообщили, что 11 июля в Московском районе 7-летняя девочка не смогла выбраться из тесно растущих друг к другу деревьев и ей понадобилась помощь. 

11 июля в 11:35 на номер «112» поступило сообщение о том, что во дворе одной из школ Харькова 7-летний ребенок застрял ногой между двумя дерева. Происшествие произошло по адресу: пер. Писемского, 5.

Сотрудники службы спасения на пожарно-спасательном автомобиле немедленно выехали по указанному адресу.

На момент их прибытия было установлено, что девочка 2012 рождения играла во дворе школы и застряла ногой между двумя деревьями, растущими вплотную друг к другу. Самостоятельно вытянуть ногу она не могла. Не помогли освободиться ей и взрослые, после чего и вызвали службу спасения.

Спасатели сразу успокоили девочку и немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специальных гидравлических ножниц были разжаты деревья, после чего нога девочки была освобождена.

Вся операция по спасению длилась 10 минут.

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