Спасатели помогли школьнику, который застрял ногой в детской горке

Инцидент произошел вчера днем, 6 декабря, на детской площадке во дворе жилого дома на проспекте Индустриальном, 47 .

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели немедленно выехали по указанному адресу. На момент их прибытия было установлено, что 12-летний мальчик Роман, играя на детской горке, застрял ногой между металлическими ступенями. Самостоятельно достать ногу он не мог. Не помогли освободиться ему и взрослые, которые и вызвали службу спасения.

С помощью специального гидравлического инструмента была отогнута металлическая конструкция и нога мальчика была освобождена.

Вся спасательная операция длилась около 10 минут.