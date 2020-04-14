Спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне

Спасатели продолжают ликвидировать пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на территории четырех лесничеств.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Госагентству по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГосЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и три вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля осуществлено 227 сбросов - 538 тонн воды).

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч)", - говорится в сообщении.

В Министерстве внутренних дел также сообщили, что по состоянию на 7 утра открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заслушает отчет главы ГосЧС Николая Чечеткина о ситуации с пожаром в зоне отчуждения.

По данным полиции, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву "ради забавы".

Позже правоохранители установили второго поджигателя - 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.