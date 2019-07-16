 

Спасатели сняли подростков с крыши пятиэтажки

16 июля 2019 г. 10:45

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 15 июля в 22:30 от патрульных полицейских поступило сообщение о том, что на крыше 5-этажного здания на пл. Павловской, 6 находятся две девушки  - 2002 и 2003 года рождения и самостоятельно не могут слезть.

Сотрудники службы спасения на пожарной автолестнице немедленно выехали по указанному адресу. На момент их прибытия было установлено, что две девушки прыгнули с крыши соседнего 6-этажного здания на крышу 5-этажки, а вот обратно слезть уже не могли. Не смогли они также и найти выход из этого здания, после чего и вызвали сотрудников Нацполиции и службы спасения.

Спасатели поднялись на крышу здания и спустили девушек на землю. Вся спасательная операция длилась 20 минут.

Обстоятельства такого поступка подростков выясняют правоохранители.

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