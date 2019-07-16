Спасатели сняли с крыши торгового центра двух несовершеннолетних девушек

Накануне вечером спасатели возвращали на землю двух очень напуганных девушек. Те, поздно вечером, в самом центре города, забрались на крышу одного из торговых центров Харькова, а вот спуститься оттуда самостоятельно уже не смогли. На вызов с помощью девушкам сначала прибыли патрульные полицейские.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харьковской области:

15 липня близько 21.30 на лінію «102» надійшло звернення інформаційного характеру про те, що дві неповнолітні дівчини знаходяться на даху будинку за адресою площа Павлівська, 8. Коли патрульні прибули за вказаною адресою побачили дійсно на даху будинку дві дівчини неповнолітні.

По словам Карины Курбановой, пресс-офицера патрульной полиции, на место происшествия правоохранители вызвали также и сотрудников ГСЧС, которые, предварительно проведя с девушками инструктаж, спустили их на землю. Вся операция, говорят специалисты, длилась не более 20 минут.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Це дві дівчини, вони з 6-ти поверхової будівлі, яка розташована поруч спригнули на кровлю 5-ти поверхової будівлі. Ну, а далі вони вже не змогли спуститися вниз, з цієї кровлі 5-ти поверхової будівлі. Була встановлена адводрабина, наші співробітники піднялися на кровлю цього будинку.

По словам Игоря Лупандина, от любой медицинской помощи обе отказались, хотя находились в достаточно встревоженном и испуганном состоянии. Что девушки делали на крыше торгового центра поздно вечером - в полиции пока никак не комментируют. Говорят только: девушки несовершеннолетние - 2002 и 2003 года рождения. Они студентки, сейчас учатся в колледже.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харьковской области:

Були відібрані пояснення і у батьків, і у дітей. Всі ці матеріали надалі були передані до відділку поліції Основ’янського району міста Харкова для подальшого з’ясування всіх обставин, як так вийшло.

Кроме этого, в полиции говорят, если правоохранители Основянского района при проверке данного инцидента обнаружат признаки правонарушения, то нести ответственность за это будут родители несовершеннолетних девушек. По статье 184 Уголовного кодекса Украины об административных правонарушениях – «Невыполнение родителями или теми, кто их заменяет, обязанностей по воспитанию детей».

Все детали происшествия на данный момент выясняются.