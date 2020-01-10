Спецоперация СБУ в спальном районе Харькова: задержанному объявили о подозрении

Масштабную спецоперацию силовики провели накануне в одном из спальных районов Харькова. Задержали фигуранта дела о покушении на убийство и обезвредили взрывчатку, которую он должен был оставить в подъезде жилого дома, а затем привести в действие.

Дмитрий Голубенко, житель дома по проспекту Московскому:

Я живу на первом этаже как раз. Рано утром я проснулся, что шум происходит в подъезде. Непонятно, я включил домофон. Посмотрел, ну "блымало", может, что-то сфотографировали. Утром вышло за машиной, мне сказали, что вот задержали преступника со взрывным устройством. Просьба выходить через пожарный вход.

Некоторые жители многоэтажки говорят - испугались не на шутку и без колебаний выполняли указания силовиков, когда те начали эвакуацию людей, находившихся дома во время проведения спецоперации.

Виктор, житель дома по проспекту Московскому:

Я опустился на лифте, передо мной СБУ-шник стоит в балаклаве с автоматом, с оптическим прицелом. с глушителем. Предложил через второй этаж выйти. Я, естесственно, спросил, что за проблемы. Он говорит: " мы ликвидировали преступника". Я говорю: "у нас в подъезде убили?". Нет, говорит, не убили. Я говорю: "значит, нейтрализовали" - "да, вот, правильно, нейтрализовали".

Задержанному объявили подозрение по нескольким статьям. В частности, это покушение на совершение убийства по предварительному сговору лиц и по заказу, а также - незаконное хранение взрывных устройств. В прокуратуре сообщили - мужчине 29 лет, имеет опыт прохождения службы в рядах Национальной гвардии и был уволен оттуда с позором.

Получив заказ от российских спецслужб, подозреваемый должен был ликвидировать одного из экс-командиров разведывательного подразделения Вооруженных Сил Украины. За это в России ему пообещали денежное вознаграждение, подчеркивают в прокуратуре. Таким образом спецслужбы соседней страны планировали отомстить за успешные операции против вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР». В частности, за обезвреживание группы российских офицеров, среди которых был Герой России. Об этом рассказали в управлении СБУ.

Взрывчатку у мужчины изъяли при задержании. Уничтожили устройство прямо во дворе жилого дома без угрозы для жизни горожан, поскольку перевозить его в другое место было опасно. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.