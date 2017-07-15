Спецоперация силовиков в центре Харькова: подозреваемый выпрыгнул с балкона и скончался

Силовики задержали в переулке Воробьева подозреваемого в ограблении кредитного учреждения.

Об этом сообщил в.и.о. начальника уголовного розыска ГУ НП в Харьковской области Олег Лобунец.

По его информации, около 14:00 к правоохранителям поступило сообщение об ограблении кредитного учреждения по улице Сумской, 4.

Мужчина, угрожая кассиру оружием, требовал отдать ему деньги. Кассир начала тревожную кнопку.

Подозреваемый попытался скрыться от полиции, и забежал в пустую квартиру по переулку Воробьева, где забаррикадировался от правоохранителей. Пытаясь сбежать от силовиков, он спрыгнул с балкона четвертого этажа и был задержан.

Пострадавшего передали медикам, однако, от полученных травм он скончался к карете скорой помощи.

Погибшим оказался житель Харьковской области. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим разбойным нападениям на кредитные учреждения в Харькове.