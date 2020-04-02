Спецоперация в Ковшаровке: подробности от полиции

02 апреля 2020 г. 17:00
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Как сообщалось, на Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в квартире.

Об инциденте рассказал в соцсети городской голова Купянска Валерий Говоров.

В полиции рассказали подробности происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 1 апреля около 20:10 в полицию поступила информация от жительницы Купянска о том, что в квартире 9-этажного дома, расположенного в поселке Ковшаровка Купянского района, квартирант угрожает взорвать гранату. 

По адресу выезжали руководители областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления, бойцы спецподразделения «КОРД» и мэр города Купянска. 

Для обеспечения безопасности людей, находившихся в доме, было прекращено газовое снабжение. 

В 2:46 полицейские ввели в действие специальную операцию «Гром».

Полицейские установили, что в квартире находятся 42-летний мужчина, а также его сожительница. Двери жильцы квартиры полиции не открыли, на телефонные звонки не отвечали.

Руководством ГУНП в Харьковской области было принято решение о привлечении к спецоперации бойцов спецподразделения «КОРД».

В результате спецоперации правоохранители задержали злоумышленника. 

Установлено, что он был неоднократно судим за имущественные преступления, несколько раз привлекался к административной ответственности за употребление алкогольных напитков в общественных местах и ​​нарушение правил административного надзора.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли гранату. По предварительным данным, граната страйкбольная и опасности для граждан не представляет. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Также полицейские доставили в больницу сожительницу правонарушителя с телесными повреждениями. Женщина получила травмы и находится в больнице. 

Врачи диагностировали у нее травмы различной степени тяжести.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

По максимальным санкциям статей задержанному грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

 

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