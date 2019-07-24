Спиртное дороже жизни детей. Почему водители не боятся садиться за руль в почти бессознательном состоянии

За рулем тонн металла они едут на красный, засыпают на рулем, заезжают на детские площадки и уносят жизни людей. В большинстве случаев виной этому становится - водка.

За несколько последних дней Харьковом прокатилась череда ДТП с участием пьяных водителей. Одна из самых трагических произошла в Богодухове, там водитель ВАЗ решил развернуться через двойную сплошную и столкнулся с Opel, который двигался во встречном направлении. В результате аварии пассажиры ВАЗ - 25-летний мужчина и 4-летний мальчик, сын водителя - погибли. Еще трое пострадавших госпитализированы.

Александр Умников, начальник отдела СУ ГУНП в Харьковской области

Дитина померла, а також помер чоловік - пасажир автомобіля ВАЗ. Попередньо водій автомобіля ВАЗ перебував в стані алкогольного сп'яніння, на теперішній час він затриманий.

А уже в Харькове, около семнадцати часов двое мужчин выпивали возле детской площадки на улице Киргизской и, решив, говорят местные поехать домой, ибо живут неподалеку – заехали на детскую площадку. Разбили скамейку и урну для мусора. К счастью никто не пострадал, рассказывает Валентина, хотя обычно на этой площадке играет очень много детей.

Валентина

Влетел, пытался выехать, но только не понятно, почему он туда не поехал, а поехал через детскую площадку и врезался в лавочку, на которой дети сидели.

Валентина

Наверное, эвакуатор был, и лавочки ж нету. Лавочка ж вся в дребезги. Это ж такой двор. проходной двор. Все вот тропиночка проходит. Это ж благо, что я говорю - никого не было, вот только девочки и, слава богу, что они хоть не пострадали.

Анна мать этих двух девочек, которые сидели тогда на скамейке. Женщина до сих пор находится в шоковом состоянии - говорит ее дочери, успели отскочить почти в последний момент.

Анна

Они сели вот на ту лавочку с краю. Машина стояла здесь, они пьяные сели за руль и ехать начали вот так и получается они вот. Я не могу. Вышел наш крестный, вылетел. Сидело два парня на лавочке, они побежали, вытащили его с машины и начали бить. И тут приехала патрульная полиция.

Проведя проверку "Драгeром" на месте, полицейские зафиксировали превышение уровня алкоголя в крови водителя в более 15 раз. На водителя и пассажира, который оказался владельцем машины - патрульные составили админпротоколы. На пассажира в частности за передачу управления автомобилем нетрезвому водителю. А вот водитель ВАЗ попал аж под три постановления, рассказывает пресс-секретарь патрульной полиции Карина Курбанова.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харьковской области

Це порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, а також керування транспортним засобом у нетверезому стані. Окрім цього під час перевірки документів з'ясувалося що водій взагалі не має права керування транспортним засобом.

Уже совсем комическая ситуация произошла с водителем автомобиля Lanos - тот остановившись на проезжей части, просто уснул за рулем на перекрестке ул. Мира и ул. 12-го апреля. Граждане сразу же вызвали патрульных и те эвакуировали автомобиль на штрафплощадку.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции Харьковской области

Коли патрульні прибули то побачили, що дійсно громадянин водій був скажімо так заснув. Його намагалися розбудити, виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. В принципі на місці намагалися щоб водій пройшов огляд на стан сп'яніння, але не вийшло.

Но вот почему исходя из того что штрафы увеличиваются, а количество беда-водителей не сокращается - берется объяснить юрист Роман Чумак. Говорит, сейчас полицейские могут остановить машину, только если есть какое-то явное нарушение, вроде не включённого поворотника, или проезда на красный. Если же водитель явно не нарушает - остановить его почти невозможно. Теперь же заключает юрист, все начитавшись законов и найдя в них, так называемые «лазейки» - могут позволить себе почти безнаказанно разъезжать по дорогам в любом состоянии.

Роман Чумак, юрист

Недосконалість процедури полягає у неякісному складанні протоколів про адміністративне правопорушення, відсутності достатньої доказової бази, щодо фіксування стану алкогольного сп'яніння, наприклад якщо водій відмовляється пройти на місці освідування щодо його стану і відмовляється проїхати до лікарні, відповідно він потім може сказати про те що він не був у такому стані. Наприклад якщо такий адмінматеріал розглядається суддею більше ніж три місяці такий водій уникає відповідальності.

И уже с первого января следующего года, по словам юристов вождения автомобиля в нетрезвом состоянии будет расцениваться уже как уголовный проступок, который будет караться еще большими штрафами и большими сроками лишения водительских прав.