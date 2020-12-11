Сразу пять машин попали в аварию: подробности ДТП

Все участники этого ДТП двигались в направлении центра по главной трассе и в какой-то момент одна из машин резко притормозила, из-за чего и образовался некая цепочка из пяти машин.

Игорь Шевченко, лейтенант полиции:

Приблизно о 9-й години 20 хвилин на службовий планшет надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Ахсарова за адресою місто Харків. Прибувши за вказаною адресою, було виявлено ДТП між п’ятью автомобілями. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Как объясняют в полиции: водитель Шевроле Авео, который был четвертым в этой цепочке, не выбрал безопасную скорость и не придерживался необходимой дистанции, совершив столкновение с автомобилем Форд, остановился впереди. Форд в свою очередь от удара отлетел в предыдущую машину Фольксваген, а тот - в Opel. Mazda 3, которая ехала последней также не успела отреагировать, попав в ДТП.

Юрий, водитель:

Утром тут была пробка до церкви. Мы остановились. Вот моя первая машина остановилась, следом вторая… А сзади уже три машины уже не остановились... Вот влупили. В принципе, у меня повреждений нет, у второй машины нет, а те пострадали. Но они нас не отпускают, говорят, что мы виноваты. А в чем наша вина? - Мы не понимаем.

Дато, водитель:

Пробка была обычная, двигались, но не быстро. Притормозила машина, я притормозил, остановился вовремя. А сзади подлетала машина и от энерции меня в машину. - Ваша машина сильно пострадала? - Нет, царапина на бампере и всё.

Патрульные полицейские составили админпротокол по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств. Виновнику ДТП доведется уплатить штраф.