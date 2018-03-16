Ссадины и многочисленные травмы: в Харькове няня издевалась на ребенком с ДЦП

Лариса Сандеви демонстрирует фото. Вот так она поздравляла няню своей дочери с днем рождения. До недавнего времени эта женщина была первой помощницей и даже подругой Ларисы Сандеви. В семье Ларисы няня Светлана появилась чуть больше года. 14-летняя дочь Ларисы больна с рождения. У девочки тяжелая форма ДЦП. Лариса сама по специальности реабелитолог, однако постоянно быть рядом с дочерью, которую нельзя оставить ни на минуту, женщина не могла. Она - единственная кормилица в семье. Потому искала няню на одном из официальных сайтов. Светлана почти сразу пришлась по душе и матери, и дочери.

Лариса Сандеви, мать 14-летней Валерии:

Обычно это была 5-6 няня, чтоб ребенок начал с ней общаться или дружить. А с этой она с первых секунд показала ей синтезатор, показала, что у нее есть маракасы и давай будем играть.

Светлана хотя и не имела опыта работы с особыми детьми, предоставила хорошие рекомендации. Она уже работала с детьми, по специальности была медицинской сестрой. Лариса решила контракта не подписывать, сошлись на устной договоренности. За свои услуги няня получала неплохое вознаграждение - пять с половиной тысяч гривен. И почти год ни одного нарекания на нее не было. Но два месяца назад Лариса заметила изменения в поведении Валерии. Девочка начала дергаться от резких движений, и плакать при упоминании слова "няня". Впоследствии стали заметны и другие следы.

Лариса Сандеви, мать 14-летней Валерии:

В декабре месяце мы еще заметили пятерню на лице, я тоже спросила, в чем проблема у няни. Но она говорит - она сегодня просто вела себя неадекватно. Ну да, может, ударила, все мы люди. Она сказала, что Лера ее сильно ущипнула.

Последней каплей стал сломанный зуб у девочки. Мать решила установить скрытую камеру видеонаблюдения. То, что увидела, женщину шокировало. Няня просто издевалась над ребенком. Девочке, которая не могла противодействовать и защищаться, доставались пощечины и пинки.

С видедоказательством женщина пошла в полицию. Правоохранители сразу вызвали няню для объяснений. Случай занесли в единый журнал по статье - нанесение легких телесных повреждений.

Олег Геращенко, нач. сектора ювенальной превенции Шевченковсокго РП

Расследование проводится полное всестороннее. Изучаются все обстоятельства дела и по окончанию следствия виновный понесет ответственность.

Пообщаться в отделении полиции с обидчицей своей дочери пришлось и Ларисе. Бывшее доверенное лицо не смогла объяснить, почему так поступала. Мол, не удалось, хотя и понимала, что делает плохую вещь.

Лариса Сандеви, мать 14-летней Валерии:

Она меня держала за руку и говорила - Лар, не плачь. Счас поменяется ситуация и ребенок морально страдать уже не будет. Она быстро переключится.

Телефоны няни пока не отвечают. Зато юристы говорят, доказать вину женщины будет сложно. Суд может не принять во внимание видеодоказательства.

Олег Головков, адвокат:

Взагалі то в нас зкрита зйомка є поза законом, а в приватних приміщеннях тим більше. Якщо приміщення перебуває під відео контролем, то повинно бути попередження. особа повинна бути попереджена про те, що там робиться відеозйомка. Таким чином я вважаю що суд скоріш за все цей доказ не прийме до уваги.

Но Лариса намерена довести дело до суда. Уже сегодня она с дочкой прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила наличие ссадин, синяков и других травм на теле девочки. С результатами эксперты определятся на следующей неделе. Тогда же, возможно, правоохранители переквалифицируют дело и определятся со статусом няни.

Лариса Сандеви, мать 14-летней Валерии:

Тюрьма, чем больше, тем легче. Тем мне будет легче, что она будет сидеть там и больше никому не навредит.

