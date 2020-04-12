США из-за коронавируса объявила масштабное бедствие - впервые во всех штатах

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США.

Об этом сообщил Белый дом, передает “Радио Свобода”. Американские СМИ и эксперты неоднократно публиковали материалы с критикой действий Трампа для сдерживания эпидемии COVID-19.

Журналисты сообщали, что специалисты настаивали на жёстких мерах с распространением вируса еще зимой, но президент США не согласился с предложениями.

Позднее Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения. По мнению президента США, организация слишком много времени уделяла Китаю во время распространения вируса нового типа.

Накануне США вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса COVID-19, обогнав Италию. Число умерших в Соединённых Штатах превысило 20 с половиной тысяч человек. Больше всего погибших в штате Нью-Йорк – более восьми с половиной тысяч человек.

Всего, по последним данным, в США выявлено более полумиллиона случаев инфицирования COVID-19. В Италии почти 19 с половиной тысяч погибших. В стране выявлено более 152 тысяч заражений коронавирусом нового типа.

На третьем месте по уровню смертности Испания. Там умерли более 16 с половиной тысяч человек. Число инфицированных в Испании превышает 163 тысячи.

