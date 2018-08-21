Стало известно, когда харьковчане смогут проститься с погибшим патрульным

Завтра, 22 августа, состоится почтение памяти Дмитрия Кириенко, 29-летнего патрульного, который погиб вчера ночью во время выполнения своих служебных обязанностей во время стрельбы в мэрии.

Прощание с Дмитрием состоится в 11:45 в помещении Дворца Культуры ГУ МВД в Харьковской области по адресу улица Жен Мироносиц, 13, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Также, в ведомстве обратились к харьковчанам с просьбой помочь вдове и дочери погибшего коллеги.

Для всех, кто хочет и может помочь семье номер карты Приват Банка: 4149 4991 1628 0718.

Получатель: Кириенко Анна Алексеевна.