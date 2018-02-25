Стало известно, когда пострадавшим из-за аварии на тепломагистрали харьковчанам подадут тепло в дома

25 февраля в 9:18 в результате повторных прорывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остается без теплоснабжения 145 объектов жилой и социально-бытовой сферы, а именно: 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС УКраины..

По сообщению пресс-службы ГСЧС Украины, развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса на Салтовское Шоссе, 264 (5 кунгов и палатка УСБ-56).

Для обогрева жителей микрорайона подготовили спортивный зал школы №14.

Ориентировочно, теплоснабжение восстановят в 18:00.