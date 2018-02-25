Стало известно, когда пострадавшим из-за аварии на тепломагистрали харьковчанам подадут тепло в дома

25 февраля 2018 г. 13:54
252 просмотра

25 февраля в 9:18 в результате повторных прорывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остается без теплоснабжения 145 объектов жилой и социально-бытовой сферы, а именно: 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС УКраины..

По сообщению пресс-службы ГСЧС Украины, развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса на Салтовское Шоссе, 264 (5 кунгов и палатка УСБ-56).

Для обогрева жителей микрорайона подготовили спортивный зал школы №14.

Ориентировочно, теплоснабжение восстановят  в 18:00.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.