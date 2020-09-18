Стало известно, сколько Кернес потратил на перелет и медицинские услуги

Почти в 6 миллионов гривен обошелся Геннадию Кернесу перелет и лечение в клинике "Шарите". Эти данные стали известны из дополнений к декларации от имени Харьковского городского головы, которая была подана накануне. Только перелет стоил почти два миллиона, остальное - оплата медицинских услуг.

Информация о том, что мэр Харькова заболел коронавирусом, появилась в конце прошлой недели, но в мэрии ее подтвердили только во вторник. Состояние Кернеса ухудшилось, и было принято решение транспортировать его в немецкую клинику «Шарите».

При этом в мэрии уверяют: это не из-за того, что Кернес не удовлетворен качеством лечения в Харькове. Причина - в ранении 2014 года и трамвах, которые начали снова беспокоить на фоне «ковида».

Юрий Сидоренко, нач. Департамента информации горсовета

Це не питання «ковіда», як боротися з «ковідом» харківські лікарі знають. Й лікарі обласних лікарень, й міських лікарень. У Харкові виділено більше пів тисячі місць, ви пам’ятаєте, якийсь час штаб існував з тим же Кернесом, Фуксом, Ярославським, які забезпечували харків’ян продуктовими наборами

А вот антикоррупционеров, впрочем, как и многих заболевших, которые также лечатся за свой счет в Харькове, «антиковидная» работа местных чиновников не удовлетворяет. Говорят, действительно, за время пандемии на закупку препаратов и оборудования была потрачена немалая сумма - 336 млн гривен.

Тендеры ради скорости позволили проводить по упрощенной системе, что позволило нечестным на руку чиновникам и предпринимателям провести сделки с переплатой.

Харьковский антикоррупционный центр обнаружил несколько таких кейсов.

Владимир Рысенко, юрист «ХАЦ»

В начале апреля и 13-я больница, и 4-я неотложка производили закупку защитных костюмов. При этом цена этих костюмов на «Розетке» в розницу составляла 169 гривен, а 13-я больница купила их по 390, а 4-я неотложка - по 420 гривен за один костюм

Всего в Харьковской области было проведено почти 3000 тендеров. Чтобы каждый пациент или врач мог проверить, что именно было закуплено в больницу и по какой цене, активисты общественного совета при НАПК, представители организации "Антикоррупционный штаб" создали карту короновирусных закупок, по которой можно найти свою больницу и проверить, что закуплено и по какой цене.

В рамках инициативы были проанализировано тендеров более чем на 6 млрд, и уже возвращено в бюджет более полутора млн. Новые тендеры, говорят сами чиновники, уже проводятся под наблюдением антикоррупционеров.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Найближчим часом нам необхідно буде велику кількість закупити засобів індивідуального захисту. Там ми взагалі звертаємося до антикорупційного центру і просимо, щоб вони публічно проаналізували ті пропозиції, які до нас надходять щодо закупівлі

По словам губернатора, около 25 млн гривен будет выделено из резервного фонда, учитывая стремительную динамику заболевания.