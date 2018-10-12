Станцию метро "Университет" закрыли из-за подозрительного пакета

В пятницу, 12 октября, в Харькове на станции метро "Университет" был найден подозрительный пакет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

"На станции метро «Университет» найден безхозный пакет. С целью безопасности, людей со станции выводим. Поезда пока будут следовать без остановки на этой станции. Вызвали взрывотехников, ждем, когда проверят находку" - написал он.

По данным пресс-службы Харьковского метро, станция закрыта для входа и выхода. Однако, движение поездов на время проверки останавливаться не будет.