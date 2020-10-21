Старший оперуполномоченный УСБУ в Харьковской области продавал служебную информацию

21 октября 2020 г. 17:05
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Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР задержали на взятке старшего оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, по предварительной информации, сотрудник областного управления передавал заинтересованным лицам служебную информацию с ограниченным доступом. Стоимость «услуги» составляла от 3 до 5000 долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения второй половины взятки в размере 2,5 тысячи американских долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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