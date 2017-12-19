Тройное ДТП на Салтовском Шоссе - водитель-виновник скрылся

Сегодня около 9 утра на Салтовском шоссе в районе церкви Александра Невского столкнулись автомобили Chevrolet Captiva и ВАЗ 2108.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с парковки торгового центра, не пропустил Chevrolet, двигавшийся по Салтовскому Шоссе со стороны Халтурина, в результате чего произошло столкновение. После удара Chevrolet развернуло и отбросило на ВАЗ, ехавший в попутном с Chevrolet направлении.

Пострадавших нет. Водитель Volkswagen'а с места ДТП уехал. Собранные материалы направлены в отдел розыска и дознания УПП г.Харькова.