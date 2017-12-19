Тройное ДТП на Салтовском Шоссе - водитель-виновник скрылся

19 декабря 2017 г. 12:50
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Сегодня около 9 утра на Салтовском шоссе в районе церкви Александра Невского столкнулись автомобили Chevrolet Captiva и ВАЗ 2108. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля  Volkswagen, выезжая с парковки торгового центра, не пропустил Chevrolet, двигавшийся по Салтовскому Шоссе со стороны Халтурина, в результате чего произошло столкновение. После удара Chevrolet развернуло и отбросило на ВАЗ, ехавший в попутном с Chevrolet направлении. 

Пострадавших нет. Водитель Volkswagen'а с места ДТП уехал. Собранные материалы направлены в отдел розыска и дознания УПП г.Харькова. 

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