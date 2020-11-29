Столкновение Daewoo и Skoda на Московском проспекте: спасатели доставали из авто пострадавшего

Накануне в 19:30 на Московском проспекте, 99, столкнулись Skoda Octavia и Daewoo Lanos (машина такси): есть пострадавшие.

По данным пресс-службы патрульной полиции, с места ДТП в больницу были доставлены оба водителя.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, автомобили двигались навстречу друг другу. Причины ДТП установят правоохранители.

На месте работали спасатели 9й пожарно-спасательной части ГСЧС Харьковской области и аварийно-спасательный автомобиль. С помощью спецтехники спасателям удалось извлечь из поврежденного авто водителя Daewoo – пострадавшего передали медикам.