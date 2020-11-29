Столкновение Daewoo и Skoda на Московском проспекте: спасатели доставали из авто пострадавшего

29 ноября 2020 г. 14:54
3 просмотра

Накануне в 19:30 на Московском проспекте, 99, столкнулись Skoda Octavia и Daewoo Lanos (машина такси): есть пострадавшие.

По данным пресс-службы патрульной полиции, с места ДТП в больницу были доставлены оба водителя.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, автомобили двигались навстречу друг другу. Причины ДТП установят правоохранители.

На месте работали спасатели 9й пожарно-спасательной части ГСЧС Харьковской области и аварийно-спасательный автомобиль. С помощью спецтехники спасателям удалось извлечь из поврежденного авто водителя Daewoo – пострадавшего передали медикам.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53