Столкновение Деу и Skoda на Героев Труда (видео)

Накануне в 21:20 на пересечении улиц Академика Барабашова и Героев Труда столкнулись автомобили Деу Ланос и Skoda Octavia.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, сразу после ДТП участники за медпомощью не обращались.

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Деу, пересекая перекресток, нарушил правила дорожного движения (пункт 16.6 ПДД Украины) и допустил столкновение с автомобилем Skoda.

Пострадавших в результате ДТП нет. На водителя Деу патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из проезжавших автомобилей на дороге: видео было опубликовано в соцсетях.