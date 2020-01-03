Столкновение Деу и Skoda на Героев Труда (видео)

03 января 2020 г. 11:25
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Накануне в 21:20 на пересечении улиц Академика Барабашова и Героев Труда столкнулись автомобили Деу Ланос и Skoda Octavia. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, сразу после ДТП участники за медпомощью не обращались. 

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Деу, пересекая перекресток, нарушил правила дорожного движения (пункт 16.6 ПДД Украины) и допустил столкновение с автомобилем Skoda. 

Пострадавших в результате ДТП нет. На водителя Деу патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП. 

Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из проезжавших автомобилей на дороге: видео было опубликовано в соцсетях.

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