Столкновение двух авто на Московском проспекте заблокировало движение трамваев

15 августа 2018 г. 12:04
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Сегодня около 8-30 на проспекте Московском-181/1 не разминулись автомобили Daewoo Matiz и Fiat Doblo. Столкновение произошло на трамвайных путях и, по сообщениям водителей, проезд на этом участке дороги был затруднен, остановились трамваи. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в результате ДТП нет. По предварительной информации, водитель Деу при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении автомобилю Fiat, двигавшемуся по главной дороге. 

На водителя Деу составлен протокол по ст.124 КУоАП. 

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