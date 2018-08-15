Столкновение двух авто на Московском проспекте заблокировало движение трамваев

Сегодня около 8-30 на проспекте Московском-181/1 не разминулись автомобили Daewoo Matiz и Fiat Doblo. Столкновение произошло на трамвайных путях и, по сообщениям водителей, проезд на этом участке дороги был затруднен, остановились трамваи.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших в результате ДТП нет. По предварительной информации, водитель Деу при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении автомобилю Fiat, двигавшемуся по главной дороге.

На водителя Деу составлен протокол по ст.124 КУоАП.