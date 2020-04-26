Два человека погибли в столкновении Audi и ВАЗ на окружной дороге

26 апреля 2020 г. 13:43
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Сегодня около 13:00 на окружной дороге в районе поселка Затишье столкнулись автомобили Audi и ВАЗ 2110.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, смертельные травмы в результате ДТП получили водитель ВАЗ и его спутница.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: погибшему водитель ВАЗ 75 лет, женщине-пассажиру – 73 года.

В результате ДТП получила травмы и была доставлена в больницу 51-летняя женщина-пассажир Audi, 34-летнему водителю госпитализация не потребовалась.

По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ, выезжая на трассу с прилегающей дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi.

Информация зарегистрирована с Индустриальном ОП.

 

 

 

 

 

 

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