Столкновение двух авто в Валковском районе - водителя легковушки аз машины пришлось доставать спасателям

06 октября 2017 г. 11:50

 

Авария произошла накануне в 19-25 - на 44 км трассы Киев-Харьков-Довжанский в Валковском районе столкнулись автомобили ВАЗ и УАЗ.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, в результате столкновения водитель ВАЗа оказался зажат между релем и сидением, боковые двери не открывались. На месте работали сотрудники 59й части ГСЧС, с помощью гидравлического инструмента спасатели достали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. С многочисленными переломами и ушибами пострадавший был доставлен в больницу. 

Чтобы предотвратить пожар или взрыв спасатели отключили в автомобиле аккумулятор и перекрыли газовый баллон. 

 

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