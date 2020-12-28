Столкновение двух грузовиков на Харьковщине: один водитель погиб на месте ДТП, второго - госпитализировали

Это кадры разбитого вдребезги «Renault Logan». Авария произошла около половины первого 26 декабря на трассе «Харьков-Днепр». По данным полицейских водитель легковушки въехал в «Mercedes-Benz». От сильного удара - легковушку смяло, патрульные вызвали спасателей - потому как в ловушке из кучи покорёженного металла оказалась 20-летняя пассажирка «Renault».

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

По приїзду було встановлено, що так, в легковому автомобілі заблокована людина - це жінка, її вже оглянули лікарі, вони сказали, що ця жінка загинула. Її необхідно було дістати з цього автомобіля. Спеціальним обладнанням провели деблокування, її вийняли і передали вже для огляду правоохоронним органам.

А это смертельное ДТП на автодороге «Харьков - Ахтырка» вблизи села Губаревка Богодуховского района. Там по словам Анны Третьяковой водитель грузового «КамАЗа» выехал на полосу встречного движения и въехал в другой грузовик «МАН». В результате столкновения «КамАЗ» перевернулся, его водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации полиции Харьк. обл.

Автомобіль «МАН» з’їхав у кювет з послідуючим перекиданням причепу. 45-річний мешканець міста Сум, який отримав легкі тілесні ушкодження - був доставлений до лікарні у місті Богодухові. На даний час слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за частиною 2 ст.286 Кримінального Кодексу України.

Всего за выходные, которые длились целых три дня, вместо привычных двух - патрульные зафиксировали увеличение количества водителей, садящихся за руль под водкой, так, например за одну ночную смену полицейские составили аж 12 админматериалов за вождение в состоянии опьянения.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк. обл.

Загалом патрульні поліцейські опрацювали 1909 викликів на спецлінію 102. Виїхали на 68 дорожньо-транспортних пригод, з яких 4 з травмованими. А також виявили 39 водіїв з ознаками стану сп'яніння. Загального такого збільшення немає можливо ДТП без травмованих за суботу-неділю збільшились.

По словам представителя харьковских патрульных, за прошлый уикенд составлено более полутора тысяч админпостановлений за нарушение правил дорожного движения. Все они будут рассматриваться в суде.