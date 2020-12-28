Столкновение двух грузовиков в Богодуховском районе: один из водителей погиб

Накануне в 18:45 на трассе Харьков-Ахтырка в Богодуховском районе (поселок Губаревка) столкнулись Камаз и MAN: водитель Камаза погиб.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, Камаз выехал на полосу встречного движения. Личность водителя, погибшего в результате ДТП, устанавливается.

У вылетевшего в кювет второго грузовика перевернулся прицеп – 45-летний водитель MAN был доставлен в больницу с незначительными травмами.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.