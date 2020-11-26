Столкновение двух микроавтобусов в Краснограде: пострадали женщина с ребенком

26 ноября 2020 г. 22:23
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Сегодня в 12:30 в Краснограде столкнулись микроавтобусы Nissan Interstar и Mersedes-Benz Vito: в результате пострадали женщина и ребенок.

По данным правоохранителей, 32-летний водитель Nissan не предоставил преимущество в движении автомобилю Mersedes, двигавшемуся по главной дороге.

С места аварии в больницу были доставлены 36-летняя женщина, управлявшая Mersedes, и ее 7-летняя дочь.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

Столкновение двух микроавтобусов в Краснограде: пострадали женщина с ребенком

 

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