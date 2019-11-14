Столкновение грузовика, внедорожника и легковушки: один из водителей погиб

14 ноября 2019 г. 23:09

Сегодня в 14:15 на улице Гольдберговской,2 столкнулись автомобили Деу Ланос, МАЗ и Toyota Land Cruiser: водитель легкового авто от полученных травм скончался.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено: Деу выехал наполосу встречного движения и столкнулся с грузовым авто, после чего в легковушку врезался двигавшийся позади него внедорожник. 

От полученных травм 42-летний водитель Деу скончался на месте. Другие участники ДТП за медпомощью не обращались. 

Информация зарегистрирована в Слободском ОП. Обстоятельства устанавливаются. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.