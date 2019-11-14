Столкновение грузовика, внедорожника и легковушки: один из водителей погиб

Сегодня в 14:15 на улице Гольдберговской,2 столкнулись автомобили Деу Ланос, МАЗ и Toyota Land Cruiser: водитель легкового авто от полученных травм скончался.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено: Деу выехал наполосу встречного движения и столкнулся с грузовым авто, после чего в легковушку врезался двигавшийся позади него внедорожник.

От полученных травм 42-летний водитель Деу скончался на месте. Другие участники ДТП за медпомощью не обращались.

Информация зарегистрирована в Слободском ОП. Обстоятельства устанавливаются.