Столкновение Honda и Suzuki на Салтовке: подробности от полиции

Столкновение Honda Civic и Suzuki Grand Vitara на улице Гвардейцев Широнинцев, 45 с пятью пострадавшими произошло сегодня в 12:35.

По данным полиции, автомобиль Honda двигался по главной дороге, Suzuki выезжал с придомовой территории. От удара Honda вылетел с проезжей части и врезался в стену остановки общественного транспорта.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили 28-летний водитель Honda и четыре пассажира этого авто. 79-летний водитель Suzuki от госпитализации отказался.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 УК Украины.