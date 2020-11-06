Столкновение Honda и Suzuki на Салтовке: подробности от полиции

06 ноября 2020 г. 17:04
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Столкновение Honda Civic и Suzuki Grand Vitara на улице Гвардейцев Широнинцев, 45 с пятью пострадавшими произошло сегодня в 12:35.

По данным полиции, автомобиль Honda двигался по главной дороге, Suzuki выезжал с придомовой территории. От удара Honda вылетел с проезжей части и врезался в стену остановки общественного транспорта.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили 28-летний водитель Honda и четыре пассажира этого авто. 79-летний водитель Suzuki от госпитализации отказался.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 УК Украины.  

 

 

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