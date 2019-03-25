Тройное ДТП на улице Каразина

25 марта 2019 г. 10:23
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Сегодня около 8-30 на пересечении улиц Каразина и Мироносицкой столкнулись Mercedes-Benz C-Class, Toyota Auris и Skoda.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работает полиция. По предварительной информации, медпомощь участникам сразу после ДТП не требовалась.

 

Как уточнили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Toyota при выезде на перекресток не предоставил преимущество в движении автомобилям Mercedes и Skoda, двигавшимся по главной дороге. 

Пострадавших нет. На водителя Toyota составлен протокол по ст.124 КУоАП. 

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