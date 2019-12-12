Столкновение микроавтобуса и легковушки на окружной: один пострадавший

Сегодня в 09:30 в Холодногорском районе на 476 км трассы Киев-Харьков столкнулись Деу Нексия и микроавтобус Volkswagen.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летний водитель Деу во время обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом.

По данным правоохранителей, травмы в результате ДТП получил 21-летний водитель Volkswagen – у пострадавшего легкие телесные повреждения.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.