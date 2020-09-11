Столкновение мотоцикла и авто на Белгородском шоссе: подробности (видео)

Авария с участием мотоциклиста на Белгородском шоссе произошла накануне в 21:30 – на пересечении с улицей Батумской столкнулись Hyundai Matrix и мотоцикл Kawasaki. Водитель байка погиб.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель авто при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении.

В соцсетях было опубликовано видео момента столкновения: от удара мотоцикл загорелся, а мотоциклиста отбросило далеко в сторону от места аварии.

В тяжелом состоянии 39-летний водитель мотоцикла был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.