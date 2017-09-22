Столкновение Nissan и ВАЗ на проспекте Индустриальном

22 сентября 2017 г. 7:43
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Накануне около 16-00 на пересечении улицы Библика с проспектом Индустриальным столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и Nissan Maxima. 

По предварительной информации, Nissan двигался по улице Библика в сторону проспекта Архитектора Алешина. ВАЗ ехал по проспекту Индустриальному в направлении улицы Мира. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на пересечении проспекта Индустриального с улицей Библика водитель автомобиля Nissan не пропустил ВАЗ, двигавшийся по главной дороге. 

Пострадавших в ДТП нет. На водителя Nissan составлен админпротокол по ст. 124. КУоАП. 

 

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