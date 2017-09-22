Столкновение Nissan и ВАЗ на проспекте Индустриальном

Накануне около 16-00 на пересечении улицы Библика с проспектом Индустриальным столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и Nissan Maxima.

По предварительной информации, Nissan двигался по улице Библика в сторону проспекта Архитектора Алешина. ВАЗ ехал по проспекту Индустриальному в направлении улицы Мира. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на пересечении проспекта Индустриального с улицей Библика водитель автомобиля Nissan не пропустил ВАЗ, двигавшийся по главной дороге.

Пострадавших в ДТП нет. На водителя Nissan составлен админпротокол по ст. 124. КУоАП.