Лобовое столкновение в Васищево: один погибший

Сегодня в 14:45 на трассе в поселке Васищево произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2101 и Nissan X-Trail: водитель ВАЗ погиб.
По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 25-летний водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с внедорожником.
От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте ДТП. Водитель Nissan не пострадал.
Информация зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства устанавливаются.