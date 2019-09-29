 

Лобовое столкновение в Васищево: один погибший

29 сентября 2019 г. 20:18
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Сегодня в 14:45 на трассе в поселке Васищево произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2101 и Nissan X-Trail: водитель ВАЗ погиб. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 25-летний водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с внедорожником. 

От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте ДТП. Водитель Nissan не пострадал. 

Информация зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства устанавливаются. 

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