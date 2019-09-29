Лобовое столкновение в Васищево: один погибший

Сегодня в 14:45 на трассе в поселке Васищево произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2101 и Nissan X-Trail: водитель ВАЗ погиб.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 25-летний водитель ВАЗ 2101 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с внедорожником.

От полученных травм водитель ВАЗ скончался на месте ДТП. Водитель Nissan не пострадал.

Информация зарегистрирована в Харьковском ОП. Обстоятельства устанавливаются.