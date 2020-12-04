Столкновение пассажирских автобусов под Чугуевом: подробности от полиции

Накануне около 18:00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе столкнулись рейсовый автобус Neoplan и микроавтобус Fiat: оба автобуса перевозили пассажиров, есть пострадавшие.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 30-летний водитель Fiat допустил столкновение с автобусом, который остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево в направлении поселка Коробочкино.

Травмы различной степени тяжести получили водитель микроавтобуса Fiat и четверо его пассажиров.

44-летний водитель и 40 пассажиров автобуса Neoplan не пострадали.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 УК Украины.