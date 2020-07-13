Столкновение представителей Нацкорпуса и Партии Шария: медики рассказали о состоянии пострадавших

13 июля 2020 г. 11:54
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В результате столкновений, что произошли между представителями Нацкорпуса и Партии Шария, вчера вечером в Харькове, пострадали три человека.  Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на директора Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

По его словам, у одного из травмированных - ожог глаз, другим диагностировали ушибы мягких тканей. Повреждения получены из травматического оружия.

Напомним, что вчера, 12 июля, националисты разрисовали в цвета российского флага ворота частного дома, где живет Наталья Гордиенко - лидер облорганизации Партии Шария. Возле дома произошли столкновения, после которых правоохранители открыли производство по статье "Хулиганство".

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