Столкновение пяти авто на Героев Труда: пострадали два человека

Накануне в 23:30 на улице Героев Труда в районе Лазьковского моста столкнулись пять автомобилей: Mercedes-Benz E220, BMW X6, Volkswagen Sharan и два Деу Ланос

По данным отдела коммуникации ГУНП Харьковской области, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди BMW, после чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen и двумя Деу.

С места ДТП с ушибами был госпитализирован 52-летний водитель BMW. За медпомощью обратилась и женщина-пассажир BMW – пострадавшей оказали помощь на месте.

Информация зарегистрирована в Киевском ОП. Обстоятельства устанавливаются.