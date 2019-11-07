Столкновение пяти авто на Героев Труда: пострадали два человека

07 ноября 2019 г. 12:51
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Накануне в 23:30 на улице Героев Труда в районе Лазьковского моста столкнулись пять автомобилей: Mercedes-Benz E220, BMW X6, Volkswagen Sharan и два Деу Ланос

По данным отдела коммуникации ГУНП Харьковской области, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди BMW, после чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen и двумя Деу.

С места ДТП с ушибами был госпитализирован 52-летний водитель BMW. За медпомощью обратилась и женщина-пассажир BMW – пострадавшей оказали помощь на месте.

Информация зарегистрирована в Киевском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

 

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