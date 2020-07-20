Столкновение трех авто на "окружной": одному из водителей после оформления ДТП потребовалась медпомощь

Сегодня в 18:30 на окружной дороге в районе пересечения с улицей Дробицкой столкнулись Nissan X-Trail, Opel Vivaro и ВАЗ 21099.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, водитель Nissan, нарушив пункт 12.1 ПДД Украины, допустил столкновение в автомобилем ВАЗ, который от удара врезался в двигавшийся во встречном направлении Opel.

Сразу после столкновения участники ДТП за медпомощью не обращались, но после оформления материалов водитель ВАЗ почувствовал себя плохо и патрульные вызвали «скорую». Мужчина был доставлен в больницу для обследования.

На водителя Nissan патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.