Столкновение трех авто на проспекте Александровском

Сегодня утром в 07:40 на проспекте Александровском, 114/1 не разминулись три авто: Volvo XC90, Ford Fiesta и Mercedes e220.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, водитель Mercedes допустил столкновение с Ford и Volvo, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.2 ПДД Украины.

По словам водителей, из-за поврежденных автомобилей проезд на данном участке дороги был затруднен. Медпомощь участникам ДТП не потребовалась. На водителя Mercedes патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.