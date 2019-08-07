Столкновение трех легковушек и грузовика на Симферопольском шоссе: один пострадавший

Сегодня в 10:30 на участке Симферопольского шоссе между Покотиловкой и Жихарем столкнулись четыре авто: два автомобили Деу, Лада Калина и DAF. С месте аварии в больницу доставлен один пострадавший.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что Деу после столкновения с Калиной отбросило на полосу встречного движения, где в него врезался DAF. 26-летний водитель Деу в результате ДТП получил переломы и был доставлен в больницу.

В аварии еще один автомобиль Деу получил механические повреждения.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Обстоятельства устанавливаются.