Столкновение туристического автобуса с поездом в Таиланде: погибли 17 человек

12 октября 2020 г. 11:59
Источник: Укринформ
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В центральной части Таиланда туристический автобус столкнулся с грузовым поездом, в результате по меньшей мере 17 человек погибли, около 30 получили ранения. Об это сообщает Синьхуа.

По данным полиции, столкновение произошло, когда туристический автобус пересекал железнодорожные пути в провинции Чаченгсау. В автобусе находилось 65 пассажиров, 17 из них погибли на месте. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Уточняется, что автобус вез туристов в храм в центре города Чаченгсау. Причины катастрофы устанавливаются.

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