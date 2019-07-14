 

Столкновение ВАЗ и BMW на Московском проспекте: двое погибших (ВИДЕО)

14 июля 2019 г. 15:35
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Стокновение ВАЗ 2109 и BMW на Московском проспекте,138 произошло сегодня ночью около 1:45 − после удара ВАЗ разорвало на части. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель ВАЗ с места аварии с многочисленніми травмами был госпитализирован, один из его пассажиров погиб на месте, второй − 28-летний мужчина − скончался в больнице. 

Момент столкновения зафиксировали камеры, направленные на перекресток, где и произошло смертельное ДТП. Видео было опубликовано в соцсетях. 

 

Источник видео: YouTube-канал "Честно Говоря"

 

Видео: 

ДТП ХАРЬКОВ! МАШИНУ РАЗОРВАЛО НА ДВЕ ЧАСТИ! МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ!

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