Столкновение ВАЗ и BMW на Московском проспекте: двое погибших (ВИДЕО)

Стокновение ВАЗ 2109 и BMW на Московском проспекте,138 произошло сегодня ночью около 1:45 − после удара ВАЗ разорвало на части.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель ВАЗ с места аварии с многочисленніми травмами был госпитализирован, один из его пассажиров погиб на месте, второй − 28-летний мужчина − скончался в больнице.

Момент столкновения зафиксировали камеры, направленные на перекресток, где и произошло смертельное ДТП. Видео было опубликовано в соцсетях.

Источник видео: YouTube-канал "Честно Говоря"