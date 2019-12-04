Столкновение Volkswagen и Mercedes на проспекте Тракторостроителей

04 декабря 2019 г. 22:34
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Сегодня в 20:30 на проспекте Тракторостроителей,108 не разминулись автомобили Mercedes и Volkswagen.

Об аварии сообщают в соцсетях. На месте работали несколько бригад медиков. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, с места ДТП в больницу был доставлен водитель Mercedes.

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области уточнили: предварительно установлено, что водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, врезался в столб и Volkswagen.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа. 

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